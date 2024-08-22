ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT için sayılı günler kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, KPSS DHBT geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2024-KPSS DHBT) geç başvuruları 22 Ağustos tarihinde alınacak. Peki, KPSS DHBT geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…