Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024 KPSS kılavuzu paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır. KPSS Önlisans oturumu için başvuru ücreti 350 lira olarak belirlenmişti. 2022 yılında ise DHBT sınav oturum ücreti 115 TL olarak ödendi. Bu sene KPSS DHBT başvuru ücreti, sınav başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak ve haberimiz güncellenecektir.