KPSS DHBT başvuruları başlıyor! Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) KPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS başvurularında sıra Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne (DHBT) geldi. Başvuru yapmak isteyenler ÖSYM ekranına girmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Peki KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? KPSS ne zaman? İşte KPSS DHBT başvuru ekranı
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KPSS DHBT başvuru ekranı ÖSYM AİS üzerinden açılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılım göstereceği DHBT sınavı için başvuru ücreti merak ediliyor. Başvuru süresi tam 6 gün sürecek. Peki, 2024 KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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KPSS DHBT BAŞVURULARI BAŞLADI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri netleşti.
Takvime göre, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru işlemleri 9 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos'ta sona erecek.
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ÖSYM DUYURDU
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
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KPSS DHBT SINAVINA NASIL VE NEREDEN BAŞVURULUR?
KPSS DHBT sınavı için başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan 'osym.gov.tr' üzerinden yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.
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Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024 KPSS kılavuzu paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır. KPSS Önlisans oturumu için başvuru ücreti 350 lira olarak belirlenmişti. 2022 yılında ise DHBT sınav oturum ücreti 115 TL olarak ödendi. Bu sene KPSS DHBT başvuru ücreti, sınav başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak ve haberimiz güncellenecektir.