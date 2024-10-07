KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı! ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi nasıl öğrenilir?
Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sınav sonuçları sonrası KPSS ortaöğretim branş bazı sıralaması gündeme geldi. ÖSYM tarafından KPSS branş bazında sıralamar açıklandı. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM'nin AİS sisteminde gerekli sorgulamalar gerekli sorgulamalar gerçekleştirilerek görüntülenebiliyor. İşte KPSS ortaöğretim branş bazı sıralama listesi
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KPSS 2024 ortaöğretim branş sıralaması ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir
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KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim’e (2024-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.
BRANŞ SIRALAMALARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
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KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
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MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.
Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.