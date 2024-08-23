KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024 KPSS Lisans) sonuçları açıklandı. Sonuçların erişime açılmasının ardından 2024 KPSS branş bazında sıralamalar araştırılmaya başlandı. Sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından açıklanacak. Bu hizmet, adayların kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veriyor. Peki KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte detaylar…
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2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı. Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi oturumları ve ÖABT’ye katılan adaylar, puanlarını öğrendi. Akabinde ise gözler branş bazlı sıralamalara çevrildi. Adayların başarı durumunu gösteren KPSS branş sıralaması ile ilgili ÖSYM’den gelecek açıklamalar yakın takibe alındı. Peki, KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir?
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KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından KPSS lisans branş bazında sıralamalar henüz yayımlanmadı.
Geçtiğimiz yıl KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanmış, branş sıralamaları da 13 Eylül 2023 tarihinde paylaşılmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulunduurlduğunda 2024 yılı branş bazında sıralamalarının eylül ayı ortasına kadar paylaşılması bekleniyor.
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KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
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BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.
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