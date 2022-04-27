Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS için hazırlıklar sürüyor. Bu sene ortaöğretim, lise, ön lisans, lisans, DHBT ve ÖABT düzeyinde gerçekleştirişlecek olan KPSS sınav tarihi merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile "2022 KPSS başvuruları başladı mı, KPSS ne zaman?" soruları yanıt buldu. İşte, KPSS başvuru tarihleri...