2023 KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün ya da bir gün sonra erişime açılıyor.