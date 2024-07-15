KPSS Lisans sınav tarihleri: KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. gün ne zaman?
KPSS Lisans heyecanı sürüyor. 14 Temmuz'da ilk oturumu yapılan lisans sınavlarının ardından adaylar Alan Bilgisi sınavına girmeye hazırlanıyor. İki günde ve üç oturumda gerçekleştirilecek Alan Bilgisi hukuk, işletme, kamu yönetimi gibi farklı alanlarda olacak. İşte, Alan Bilgisi sınav tarihleri...
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KPSS maratonu tüm hızıyla sürüyor. Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumunun yapıldığı lisans sınavı 14 Temmuz'da tamamlandı. Şimdi ise sıra Alan Bilgisi sınavlarına geldi. İki günde yapılacak Alan Bilgisi, binlerce memur adayının katılımıyla gerçekleşecek. Peki, Alan Bilgisi sınavları ne zaman? İşte, detaylar...
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2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15
(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45
(Hukuk, iktisat, maliye)
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15
(İşletme, muhasebe, istatistik)
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2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 ÖSYM takvimine göre; KPSS Lisans sonuçları 23.08.2024 tarihinde açıklanacak.
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