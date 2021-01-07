Türkiye'de on binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS ortaöğretim sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. 55, 60, 65, 70 KPSS puanı ile atama yapılan kadrolar hangileri? 55, 60, 65, 70 KPSS ortaöğretim puanı ile atanabilir miyim? Soruları Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından düşük puanla memur alımı yapan yerler hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. KPSS'den 50, 55, 60, 65, 70 ve 75 puan alan on binlerce aday bulunuyor. Bu adaylar da, bu puanlarla nereye girebileceğini öğrenmeye çalışıyor. Düşük puan ile alım yapan memur kadroları hangileri? Konuya ilişkin ilk duyuru ise İŞKUR'dan geldi. İŞKUR normal iş gücü talepleri için adayların KPSS sınavından en az 60 puan alması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı.

KPSS 70 PUAN ALTI ALIM YAPAN YERLER

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili detaylar şöyle;

KPSS ORTAÖĞRETİM 55, 60, 65, 70 PUANLA NERELERE GİRİLİR?

Geçtiğimiz aylarda KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra almış olduğunuz puana göre o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada bulabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'DAN 60 PUAN DUYURUSU

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal, engelli ve eski hükümlü işçi ihtiyaçları "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde KPSS sonuçlarına göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanacaktır.

Normal, engelli ve eski hükümlü işçilere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak işgücü taleplerinin İŞKUR tarafından www.iskur.gov.tr web sayfasında, Kurum ilan panolarında adaylara duyurulacak ve bu duyuru üzerine durumu iş gücü taleplerinde belirtilen şartlara uygun olan adaylar (normal iş gücü taleplerinde en az 60 puan almış olmaları gerekir. Engelli ve eski hükümlülerde puan barajı bulunmamaktadır.) kimlik numaraları ile İŞKUR İl ve Şube Müdürlüklerine şahsen başvurarak veya Kurum web sayfasından www.iskur.gov.tr üye olmak suretiyle kayıt yaptırarak duyuruda belirtilen süre içerisinde başvuracaklardır. Adayların başvuruları olmaksızın doğrudan işe yerleştirilmelerinin söz konusu olmayacaktır.

Merkezî sınavda başarılı olma, kamu kurum ve kuruluşlarının daimî işçi kadrolarına alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.

KPSS P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından P94 puan türüyle alım yapan kurumlar merak konusu oldu. Yönetmelik kapsamında KPSS sonuçlarını esas alma durumunda kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm ortaöğretim kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında KPSSP94 puanı kullanılacaktır. İşte geçtiğimiz dönem yerleştirme yapılan en düşük puanlar;

İlk ve Acil Yardım En Düşük Atama Puanı: 77.35

Anestezi En Düşük Atama Puanı: 81.82

Çevre Sağlığı En Düşük Atama Puanı: 75.64

Harita Tapu Kadastro En Düşük Atama Puanı: 83.06

Diş Protez En Düşük Atama Puanı: 81.64

KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

B GRUBU TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.