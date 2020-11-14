ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan dorukta. 2020 KPSS oturumlarından biri olan KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında bilgiler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygun "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." açıklamasında bulundu.

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek ve Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Adaylar, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesi, salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.