Kozan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması yaptığı sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Çanaklı Mahallesi mevkisinde durdurulan otomobildeki I.S. ve N.S.D. gözaltına alındı.
Ekipler, araçta yapılan aramada 222, şüphelilerin ikametlerinde 118 sentetik ecza ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.