Köylülerin davul zurnalı su sevinci

Mersin'de su sorunu çözülen köylülerin davul zurnalı sevinci
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Ayaştürkmenli Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmayla içme suyu rezerv sorunu çözüme kavuşturulan köylüler, su sevincini davul zurna ile kutladı. Muhtar Halil İbrahim Özbağ, "1979'da köyümüze su geldi. O da kuraklıktan dolayı yetersiz kaldı. Özellikle son 4 yıldır içecek su bulamadık. İçecek su bulamadığımız günler çok oldu. Başkan Seçer'in talimatı sonrası 45 gün içerisinde suyumuz depomuza basıldı. Şu an o kadar sevinçli ve mutluyuz ki anlatamam" dedi
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Ayaştürkmenli Mahallesi'ndeki su rezerv sorunu, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirilen sondaj ve isale hattı çalışmasıyla çözüme kavuşturuldu.
Mahalle sakinlerinin, geçen haziran ayında bayram ziyareti gerçekleştiren Başkan Vahap Seçer'e kuraklık nedeniyle kuruyan içme suyu kaynağıyla ilgili yaşadıkları sorunları iletmesi üzerine başlatılan çalışma tamamlandı.
130 METRE DERİNLİKTE BULUNDU
Ayaştürkmenli'de rezervi yetersiz kalan içme suyu kaynağına çözüm bulmak için sondaj çalışması yapan MESKİ ekipleri, 130 metre derinliğinde 17 lt/sn su buldu. Muhtelif çaplarda 2 bin 400 metre içme suyu isale hattı ile 2 bin metre yeni şebeke hattı döşeyen ekiplerin çalışmasıyla vatandaşlar suya kavuştu. Su sevincini davul zurna eşliğinde kutlayan mahalle sakinleri, Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti.
"KURAKLIKTAN DOLAYI YETERSİZ KALDI"
Köylerinin 150 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten muhtar Halil İbrahim Özbağ, daha önce kuyudan su çekerek içme suyunu temin ettiklerini söyledi. Yaşadıkları su sıkıntısından bahseden Özbağ, "1979'da köyümüze su geldi. O da kuraklıktan dolayı yetersiz kaldı. Özellikle son 4 yıldır içecek su bulamadık. Bu arada MESKİ tankerlerle depomuza su döktü ama bu da yeterli gelmiyordu. İçecek su bulamadığımız günler çok oldu. 4-5 kilometre mesafedeki civar köylerden arabamızla su getirdik" dedi.
"O KADAR SEVİNÇLİ VE MUTLUYUZ Kİ ANLATAMAM"
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in bayramlaşma amacıyla köylerine geldiğinde, kendisine sorunu aktardıklarını dile getiren Özbağ, "Başkan Seçer'in talimatı sonrası 45 gün içerisinde suyumuz depomuza basıldı. Şu an o kadar sevinçli ve mutluyuz ki anlatamam. Artık köyümüzden ev alıp, yaylalık yer yapmayı düşünenler çoğaldı. Başkanımız, en az 100 yıllık bir yatırıma imza attı" dedi.
"ARTIK SUYUMUZA KAVUŞTUK"
Mahalle sakinlerinden Mahmut Taş da yaz aylarında yaylalık olarak mahalleye geldiğini ifade ederek, "Yazın nüfus arttığı için sorun daha da fazlalaşıyordu. MESKİ sağolsun, suyu tankerlerle getiriyordu ama yetmiyordu. Artık suyumuza kavuştuk. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz" diye konuştu.
"SUYUN GELECEĞİNİ HAYAL BİLE EDEMEZDİM"
Uzun yıllardır mahallede yaşayan Teslime İslim ise "Bu köye bu suyun geleceğini hayal bile edemezdim. Çok zorluklar çektik. Bir gün akarsa, 5-10 gün akmazdı. Çok şükür şimdi musluğumuzdan bol bol su akıyor" dedi.
"KİMSE BURAYA GELMEK İSTEMİYORDU"
Ayşe Gürses de 1975'te köye gelin olarak geldiğini belirterek, "Su olmayınca kimse buraya gelmek istemiyordu. Şimdi yeni yeni evler yapılmaya başladı. Nüfusu da artıyor" dedi.
Eski muhtarlardan Asıf Özbağ ise geçmişte özellikle kış aylarında kuyudan su getirmenin zorluklarına değinerek, "Su yüzünden ne zorluklar çektik. Kuyudan helkeleri aldığımız zaman, elimiz donardı. Kahveye geldiğim zaman helkenin kulpundan elimi ayıramazdım. Sıcak su döker, açardık" diye konuştu.