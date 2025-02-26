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        Kovid affı genişliyor

        Kovid yasasından yararlanamayan 50 bin mahkûm için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Kapsam genişler mi? TBMM karar verecek. Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı..

        Giriş: 26.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:17
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        Kovid affı genişliyor
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        Ceza affıyla ilgili bir hazırlık veya çalışma var mı? Vatandaşların önemli bir bölümü bu sorunun yanıtını merak ediyor. HÜDA-PAR milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi, kovid pandemisinde çıkarılan yasadan yararlanamayan mahkûmlar için bir eşitlik düzenlemesi öngörüyor.

        Bu yasanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ise TBMM’nin takdirinde… Pandemi sırasında, suç tarihi baz alınarak cezaevinde bulunanlar için çıkarılan yasadan faydalanamayanlar için bir düzenleme için düğmeye basıldı. Siyasi partiler de buna destek veriyor.

        31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanların kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında cezaevi dışında tamamlanmasına ilişkin düzenlemede eşitliği ve hakkaniyeti sağlamak için kapsam genişletiliyor. TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile kovid yasasından yararlanamayan yaklaşık 50 bin mahkuma da bu hakkın tanınması amaçlanıyor.

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        31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olmak kaydıyla denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl ve daha az süre kalanların cezalarını “denetimli serbestlik” kapsamında dışarıda çekmelerine yönelik kanun çıkarılmıştı. Ancak bu tarihten önce suç işlemiş olmalarına rağmen, yargılamaları o tarihe kadar tamamlanmamış olan 50 bin kişi yargılamaları uzun sürdüğü için bu düzenlemeden faydalanamadı.

        TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile bu durumdaki 50 bin mahkûmun da denetimli serbestlikten faydalanması sağlanacak. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi parlamentodaki bütün partiler tarafından destekleniyor.

        Kanun teklifinin gerekçesinde, “Kamuoyunda 31 Temmuz Covid Yasası olarak bilinen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun Geçici 10. maddesi değiştirilerek aynı durumdaki kişilerin cezalarının infazında eşitlik sağlanacak. Uygulamadaki farklılıklar, belirsizlikler ve tereddütler de giderilecektir” denildi.

        Kanun teklifinin gerekçesinde ayrıca, “Cezaevlerindeki durum ve kapasite yetersizliği ile birlikte ceza infaz sisteminin ıslah edici rolü de dikkate alınarak sistemdeki bazı sorunların ve tıkanıklıkların giderilmesi amaçlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

        CEZAEVLERİNİN KAPASİTESİ AŞILDI

        Aldığım son güncel verilere göre cezaevlerinde halihazırda 396 bin hükümlü bulunuyor. 400 bin kişi ise denetimli serbestlik kapsamında cezasını dışarıda çekiyor. Toplam 800 bin hükümlüden söz ediyoruz. Adalet Bakanlığı’nın da ayrıca, infaz sistemiyle ilgili bir çalışması bulunuyor. Toplumdaki cezasızlık algısını gidermeye dönük yürütülen çalışma kapsamında, “Kimse cezasız kalmayacak” denilerek bazı cezalarda 1 ay süre için de olsa hapis cezasının uygulanması planlanıyor. Bu çalışma sonucunda 50 bin kişi daha ceza alsa 850 bin hükümlünün bulunduğu sistemin ıslaha hizmet etmeyeceği de açık. Cezaevlerinin bu yükü kaldırması mümkün değil.

        Üç öğün yemek, iaşe, su-elektrik gideri, ısınma, bina, personel, araç-gereç maliyeti dikkate alındığında bir mahkumun devlete maliyetinin aylık 30-35 bin TL olduğu hesaplanıyor. TBMM’de bulunan kovid infaz düzeltmesine yönelik kanun teklifinin diğer talepler doğrultusunda genişleyip genişlemeyeceğine TBMM karar verecek.

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