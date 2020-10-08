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Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 971 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 971 kişi öldü.

08.10.2020 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 971 kişi öldü
AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 971 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 526'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 78 bin 524 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 835 bin 655'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon 827 bin 704 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2. ülke" konumunda bulunuyor.

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