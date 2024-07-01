Kovanından yeşil bal çıktı! Nedeni şoke etti!

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Sakarya'nın Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde yaklaşık 200 kovanıyla arıcılık yapan Ali Uyar, kovanlarına bakım yaptığı sırada yeşil balı görünce şoke oldu. Sarı ve kahverengi tonlarında bilinen balların aksine yeşil renkte olan bal, numune alınarak üniversiteye gönderildi.

ARTVİN'DE DE YEŞİL BAL GÖRÜLMÜŞTÜ İHA'da yer alan habere göre yeşil balın insan sağlığı üzerine etkileri ve renginin yeşil olma sebebi üzerine çalışmalar başlatıldı. Araştırmalar çerçevesinde aynı tür balın Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya Köyü’nde keşfedildiği ve geçen sene kilosunun yaklaşık 20 bin liradan satıldığını belirten arıcı Ali Uyar, balın fenolik tatlarının yüksek değerlerde çıkması durumunda değerinde satışa çıkarabileceğini söyledi. REKLAM

"10 YILDIR SABİT OLARAK BURADA ÜRETİM YAPIYORUM" Yeşil renkteki balı incelenmesi için üniversiteye gönderdiğini aktaran Ali Uyar, "10 yıldır sabit olarak buradayım. Bu bölge ıhlamur balı ve akasya balı açısından üretim yaptığımız bir bölge. Aslında biz de faaliyet olarak burada sabit olarak arı sütü üretiyoruz. Arı sütünün yanında da ıhlamur balı ve akasya balı üretimlerini gerçekleştiriyoruz.

"YEŞİL BAL FARKLI BİR BAL TÜRÜ" Yaklaşık 2 hafta önce bir kovanımızda yeşil renkte bir sıvı gördüm. Diğer kovanlara baktığımda böyle bir şey yoktu. Herhangi bir yem veya katkı maddesi olduğunu düşünmüyorum çünkü diğer kovanlarda da aynı renk bal olurdu. Öyle bir şey olmadığı için şu anki benim fikrim bir bal türü olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"ARDANUÇ'TA BU TARZ BAL ÜRETİLMİŞ" Balın yeşil renkte olmasındaki ihtimalleri değerlendiren Uyar, “Gördükten sonra kovanda araştırma yaptım. Baktım, Artvin Ardanuç ilçesinde bu tarz bir bal üretilmiş. Ama rengi biraz daha opak bizimkisi çok cırt renkte. Aslında normalde arılarda bir yem katkı maddesi var mavi renkte gıda boyası gibi kış döneminde beslendiğinde herhangi bir şekilde bala katkı olmasın geçmesin diye gıda boyasını yeşillendiriyorlar ama bu ona benzemiyor. Ona da benzese diğer kovanlar da getirirdi. REKLAM

"YENİ ZELANDA'DA ORTAYA ÇIKAN BİR BALMIŞ" Uyar şöyle konuştu: “Yeni Zelanda'da da üretimi yapılmış çok yüksek sıcaklıklarda ortaya çıkan bir balmış. Ağaçların yüksek sıcaklıkta nemle beraber kustuğu bir pigmentmiş bu. Bakalım biz de göreceğiz 20 bin lira, 30 bin lira onlara tabii ki değerle alakalı bir şey demiyorum ama merakımı yenelim. İçerik olarak güzel bir şey gelirse polen analizi yapılacak, hangi kaynaktan alındığı tespit edilecek."

"ALMAN PAPATYASINDA BU RENK PİGMENT VARMIŞ" Alman Papatyasında bala yeşil rengini veren bir pigment olduğunu belirten Uyar, “Bu yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle Yeni Zelanda, Endonezya taraflarında rastlanmış bir de Artvin'de bu haberi görünce araştırdım. Doğada yetişen Alman Papatyasında bu renk pigmenti varmış. Bu verebilir bizim buralarda evet ekili normal tarlalarda biraz oluyor ama bu kadar çok arının getirebileceği kadar var mı onu bilmiyoruz. O kovan diğer kovanlara nazaran biraz az çalışıyor sadece o kaynağa yöneliyor. Ben bir çıtada var zannettim ama tüm kovan o baldan dolu bu çok ilginç bir şey” dedi.