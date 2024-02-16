Kötü yorum bırakan müşterisinin eşine başka kadınla fotoğraflarını gönderdi

Habere göre Shawn Mackey, Temmuz 2022'de Pamela Fohler'in Tennessee'deki evinde konaklama için Airbnb üzerinden iki gecelik bir rezervasyon yaptı.

Seyahatinin düzenlenmesi sırasında Mackey Fohler'a, bir arkadaşını ziyaret etmek için şehirde olacağını, evde üç arkadaşıyla birlikte kalmayı planladığını ancak akşam yemeği için başka arkadaşlarını da eve davet edebileceğini söyledi.

Fohler, "Kulağa hoş geliyor, hepinizi ağırlamaktan mutluluk duyarım" diyerek olumlu yanıt verdi.

Ancak bir süre sonra Fohler, Mackey'den gecelik ücreti aldıktan sonra mesaj atarak "Konuk sayısının üç katına çıkmasını tartışmadığımız için özür dilerim. Her misafirin Airbnb'ye dahil edilmesi ve Airbnb kuralları ve sigorta gereklilikleri uyarınca hesaba katılması gerekir. Geceyi geçirmeseler bile her konuğa düşen maliyet söz konusu. Sizden ya şimdi ekstra misafirleri eklemenizi ya da hemen ayrılmalarını sağlamanızı rica ediyorum. Ayrıca park alanında rahatsızlık, bağırma ve küfür konusunda şikayetler aldık" yazdı. Ardından ise ev kurallarını ihlal ettiği ve söz verilenden daha fazla kişi getirdiği iddiasıyla ek ücret talep etti.