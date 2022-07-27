Kötü koku yayılan evden cansız beden çıktı

İHA

Edirne'de, kötü yayılan evden erkek cansız bedeni çıktı. Cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay, Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Kırkavak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, binadan gelen kötü koku üzerine dairenin penceresinden baktıklarında içerde sinekleri görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, içeride bir erkek cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yapılan incelemelerde şahsın kimliği belirlenemedi. Ekiplerin ifadesine başvurduğu site sakinleri de evde kimin yaşadığını bilmediklerini söyledi.

Adli tabibin incelemesinde şahsın yaklaşık 10-12 gün önce öldüğü tahmin edilirken, cansız beden kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.