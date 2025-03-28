İlkokuldan itibaren olta balıkçılığı ile ilgilendiğini ifade eden gönüllülerden İsmail Altan (41), "Ağabeyimle okul çıkışı balık tutmaya giderdik ve saz kamışını keserek olta yapıp balık tutardık. Dolasıyla bu mesleğe çocukluğumdan beri devam ediyorum. Balık tutmaya dair bilgileri ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorum ve 91 bin aboneye ulaştım. Bu mecralardan balık tutmanın yollarını göstermeye çalışıyorum. Gençlerimizin, uyuşturucudan telefona kadar tüm bağımlılıklardan ve birçok kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bir şeyler yapmak istedik. Bu şekilde başladığımız projemiz aslında sosyal medyada ve diğer mecralarda duyuldu. Çocukları ya da eşleri için gelen aileler var. Biz aileleri, gençleri, kadınları teşvik etmek adına bu etkinliklere başladık ve sosyal medyada duyurduk. Bu aktivitenin en güzel yanı ise yaş ve cinsiyet sınırının olmaması" şeklinde konuştu.