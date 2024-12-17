KOSGEB, İş Geliştirme Destek Programı kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar finansman desteği sunuyor. Başvuruların 31 Aralık tarihine kadar devam edeceği programın iki döneminde toplamda 1.064 projeye 1 milyar 481 milyon TL tutarında destek sağlandı. Peki, KOSGEB desteğine başvuru şartları neler ve geri ödeme planı nasıl olacak? İşte, KOSGEB'in sunduğu destek programına dair detaylar...