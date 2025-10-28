Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları bitiyor! KOSGEB kaç TL destek veriyor, hangi sektörler için geçerli?

        KOSGEB Girişimci Destek Programı başvurularında son günler! İşte desteklenen sektörler

        KOSGEB Girişimci Destek Programı'nın 3. dönemi kapsamında İş Geliştirme Desteği başvurularında son günlere girildi. Program, girişimcilere kendi işini kurma veya mevcut işini büyütme fırsatı sunarken, 2 milyon TL'ye kadar finansal destek sağlıyor. Peki, başvurular ne zamana kadar alınacak ve hangi sektörler bu destekten yararlanabilecek? İşte programın tüm ayrıntıları…

        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 13:08 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:08
        • 1

          KOSGEB Girişimci Destek Programı çerçevesinde sunulan İş Geliştirme Desteği için başvurular 31 Ekim tarihine kadar devam ediyor. Program, yazılım, e-ticaret, danışmanlık ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerdeki girişimcileri hedef alıyor ve 2 milyon TL’ye kadar finansal destek imkânı sunuyor. Peki, bu desteğin geri ödeme şartları neler? İşte programla ilgili tüm kritik bilgiler…

        • 2

          KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

          KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak.

          KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KOSGEB DESTEK TUTARI VE GERİ ÖDEME PLANI

          İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak.

        • 4

          HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENİYOR?

          Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Nsosyal medya hesabından, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne ilişkin paylaşım yaptı.

          "İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz." ifadesini kullanan Bakan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

          "İmalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. Bu yıl, ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. Başvuru tarihleri 1-31 Ekim 2025."

          Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.

