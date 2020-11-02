Aksiyon, suç, drama türündeki Korumalar filmi bu akşam ilk kez Türk izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte merakla araştırılan filmin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin merak edilenler...

KORUMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

15 yaşındaki Nina bir cinayete tanıklık eder ve mahkeme tarafından tanık koruma programına alınır. Silah taciri Backer, Nina’nın mahkemeye çıkmaması için her şeyi yapmaya hazırdır.

Diğer yandan genç kızı koruma görevi, ordudan yeni ayrılan Max’a verilmiştir. Max, Nina’yı en güvendiği insanların evlerine götürür ve onu korumak adına elinden geleni yapar. Ancak Backer kolay kolay peşlerini bırakmayacaktır.

KORUMALAR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Herbert Knaup, Karoline Schuch , Moritz Bleibtreu, Luna Schweiger , Til Schweiger