Koronovirüs salgını karanlığında parlak anlar

Çin Medya Grubu'nun Türkiye muhabiri Ma Yoyua ya da Türkiye'de bilindiği ismiyle İrem, bayram ziyareti nedeniyle gittiği ülkesinde koronavirüs ile nasıl mücadele edildiğini ve sosyal yaşamın nasıl etkilendiğini gözlemledi ve izlenimlerini Habertürk için kaleme aldı. İşte günlük ihtiyaçlar için aileden bir kişinin üç günde bir maske ve geçiş kartıyla pazara gidebildiği, 'home ofis'in zorunlu bir tercih haline geldiği, 108 milyon öğrencinin sanal ders aldığı ancak tüm bunlara rağmen kenetlenen Çin'de yaşananlar...

HABERTURK.COM

Ma Yuyao "İrem"

2020 yılının bu kadar zor başlayacağı hiç kimsenin aklına gelmezdi. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı endişeye sürükleyen yeni koronavirüsten kaynaklanan salgın (Covid-19) Çinlilerin en önemli bayramlarından biri olan Bahar Bayramı’na denk geldi. Şüphesiz tüm Çinlilerin hayatları boyunca hatırlayacakları bir bayram oldu. Ben de onlardan biriyim. Bayram için İstanbul’dan Çin’deki ailemin yanına gitmiştim ve salgının en ciddi ve kritik dönemini yaşadım. Ailem Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde yaşıyor. Şehrimizde Wuhan’da çalışan ve eğitim gören çok fazla kişi var, onlar da bayram tatili dolayısıyla memleketlerine gelince bizim eyaletimiz de salgının en ciddi bölgelerinden biri haline geldi.

HABERLEŞME WECHAT İLE

Çin’de Bahar Bayramı oldukça hareketli ve neşeli geçer. Herkes aile ziyaretleri yapar, bayrama özel etkinlikler düzenlenir, eğlence ve kültür sanat etkinlikleri de artar. Ancak bu bayram, tüm halkımız gibi benim için de çok farklı oldu. Geleneksel etkinliklerimizin hiçbirini yapamadık. Salgından etkilenmemek için mümkün olduğu kadar evde kalıyorduk. Her sabah uyandığımızda ilk işimiz Wechat’i açıp salgınla ilgili son gelişmeleri öğrenmek oldu. Wechat halkın bilgilendirilmesi, günlük ihtiyaçların karşılanması, gönüllülerin organize olup yardımları ulaştırması için çok büyük bir işlev üstlendi.

Hubei eyaletine bağışlardan.

ÜÇ GÜNDE BİR PAZAR İZNİ

Yemeklikleri ve günlük ihtiyaçları satın almak için aileden ancak bir kişi üç günde bir, o da geçiş kartıyla ve maskeyle pazara gidebiliyor. Pazar yeri günün belirli saatlerinde açık. Pazara giden herkesin maske takması ve ateşini ölçtürmesi gerekiyor. Aslında dışarı hiç çıkmadan da bu ihtiyaçları karşılamak mümkün. Çünkü sebze, meyve ve et gibi günlük ihtiyaçları satan online platformlar tedarik kapasitesini artırdı, gönderici ile yüz yüze temas etmeden, istenen noktadan alınabilir.

HOME OFİS ÇALIŞIYORLAR

Ülkemizin internet altyapısının güçlü ve yaygın olmasının çok büyük faydasını gördük. Sadece günlük ihtiyaçlarımızı değil, tüm işlerimizi online uygulamalar üzerinden yapabildik. Birçok kişi işe gitmediği halde toplantılarını görüntülü olarak yaptı, bilgisayarlar üzerinden işlerini devam ettirdi. Kısaca birçok insan ‘home ofis’ çalışan oldu.

Çin'de hastaneye dönüştürülen bir spor salonu.

‘EV’İ AVANTAJA ÇEVİRMEK

Salgının üstesinden gelmek için yapılması gereken en önemli şey ‘dışarı çıkmamak’ olunca bu saatlerimizi daha eğlenceli hale getirmeye başladık. İnsanlar iş dışında kalan zamanlarını hobilerine ayırmaya başladı. Kimimiz yemek masalarımıza ağ gererek masa tenisi oynadık, kimimiz amatörce ilgilendiği müzik aletlerine yoğunlaştı. Evden çıkmıyorduk ancak akrabalarımızla ve arkadaşlarımızla evlerde buluşmaya devam ettik. Birlikte film izledik, bira içip iskambil oyunları oynadık.

WUHAN’A YARDIM YAĞDI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping “Salgın bir şeytandır, fakat şeytanın saklanmasına asla izin vermemeliyiz” demişti. Covid-19 şeytanına karşı ailemin yaşadığı şehir sadece küçük bir örnek, Çin genelinde zamanında sıkı tedbirler alındı: salgının kaynaklandığı ve durumun en ciddi olduğu Wuhan’da havalimanı, tren istasyonları gibi çıkış yolları kapatıldı. Adeta karantina altına alınan Wuhan’a ülkenin dört bir yanından yardım aktı. Bu dönemde her yerde dikkat edilen en önemli şey şeffaflık oldu. Yerel yöneticiler ve hükümet, her gelişmeyi anında bizlerle paylaştı.

108 MİLYONA SANAL DERS

31 eyalette halk sağlığı acil durumlarına yönelik birinci derece müdahale başlatıldı. Mahalli kontrol tedbirleri uygulanıyor, sağlık kontrolleri yapılıyor. Etkin mücadele ve kontrol deneyimleri paylaşılıyor, kısa süre içinde hastalığın teşhisi sağlanıyor. Önemli mekanlar, kapalı alanlar ve toplu ulaşım araçlarında, havalandırma, dezenfeksiyon ve vücut ısısı ölçümü gibi tedbirler uygulanıyor. Halkın haberdar olması sağlanıyor. Okulların yeni eğitim dönemi ertelenmesine rağmen 108 milyon öğrenciye sanal ders veriliyor. Bilişim ve akıllı imalat teknolojileri sayesinde çok sayıda fabrikada işçi sayısı azalmasına rağmen üretim sürüyor.

VAKA SAYISI AZALIYOR

Tüm bu sıkı tedbirler içimizi rahatlarken salgının yayılmasını da engelledi. 17 Şubat gece yarısı itibarıyla, Çin’in ana kesiminde koronavirüs taşıdığı tespit edilen mevcut kişi sayısı 58 bin 16’ya ulaşırken (bunlardan 11 bin 741 kişinin durumu ağır),toplamda 12 bin 552 kişi taburcu edildi, ölü sayısı toplamda bin 868’e çıktı. Tespit edilen toplam vaka sayısı 72 bin 436’ya ulaştı. Ayrıca Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 60, Makao Özel İdari Bölgesi’nde 10 ve Taiwan’da 22 vaka tespit edildi.

Salgınla mücadele için yola çıkan sağlık ekiplerinden biri...

Çin hükümeti ve halkının salgınla mücadelede harcadıkları büyük çabalar sonucunda iyi haberler de gelmeye başladı: Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından 16 Şubat’ta yapılan açıklamada, ülke genelinde durumu ağırlaşanların tespit edilen bütün vakalar içindeki oranın büyük ölçüde düştüğü bildirildi. Birçok kentte tespit edilen vaka sayısı günden güne azalıyor, taburcu sayısı artıyor.

1.4 milyar Çinlinin bu karanlık günlerde gösterdiği güçlü dayanışma ve salgınla mücadeledeki kararlılığı beni çok etkiledi ve duygulandırdı.

ÇİNLİLER KENETLENDİ

Salgın, Çin halkının en kısa zamanda kenetlenmesini de sağladı. Gerçek olmayan, farklı yerlerden alınmış fotoğraflar ve görüntülerle yapılan yanlış haberlere karşın halkımız “Dayan Wuhan, Dayan Çin” sloganı etrafında birleşti ve insanlık tarihine geçecek kahramanlıklara tanıklık etmeye başladık.

9 Şubat’ta Çin’in farklı bölgelerinden 6 bin doktor ve hemşire 41 uçakla Wuhan’a geldi, bu 6 bin kişilik ekip Çin’in en iyi hastanelerinin en seçkin doktor ve hemşirelerinden oluşuyor. Herkesin insanın içine dokunan bir hikayesi var:

Zhu Haixiu, 1997 doğumlu genç bir hemşire. Babası ve annesini endişelendirmemek için haber vermeden Wuhan’a gidip hastanede yardım etmeye başladı. Babası gerçeği öğrendi ve onunla yaptığı görüntülü görüşmede ağladı. 22 yaşındaki genç hemşire ilk kez babasının ağladığını gördü. Babasına “iyiyim, merak etme” diyecekti ama başını çevirip söyleyemedi. Nedenini anlatırken, “Ağlamak istemiyorum. Gözüm doluyor, ama ağlamam. Ağlarsam koruma gözlüğü gözyaşından etkilenecek ve çalışamayacaktım” diyor.

Ma Yuyao evde çalışırken dahi maskeli...

1 Şubat günü, Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nden 88 yaşındaki eski bir asker salgınla mücadeleye destek vermek için 30 bin yuan bağışladı. Yaşlı adam “Anavatanım beni doktora yetiştirdi, savaş döneminde yaralı askerleri tedavi ettirdim. Bu sefer görülmeyen bir düşmanla karşı karşıya geldik. Salgınla mücadele için para bağışlıyorum. Umarım ülkemiz bir an önce normal hayata tekrar kavuşacak” diyor.

31 Aralık’ta, Yunnan eyaletinden Deng Xingbing 1050 adet maske bağışladı. Kendisi maskeye çok ihtiyacı olan bir kanser hastası. Kız kardeşi Deng’nin geçen yılın mayıs ayında akciğer kanserine yakalandığını ve binden fazla maske aldığını anlattı. Haberlerde maske sıkıntısını duyan Deng ve kız kardeşi ellerinde kalan maskeleri bağışlamaya karar verdi. Deng, maskelerinin daha çok insana yardım sağlayacağını umduğunu dile getirdi.

27 Ocak günü köylü Qin bey 3 tekerli motosikletiyle 40 kilometre yolculuktan sonra 24 kutu taze sebzeyi Wuhan’daki bir otele ulaştırdı. Qin, bu kararını Beijing ve Shanghai’dan gelen doktor ve hemşirelerin bu otelde kaldığını öğrendikten sonra onlara taze sebze sağlamak için aldı.

Sıradan kahramanların etkileyici hikayelerinin hepsini anlatmak mümkün değil. Çin’in sıradan halkı salgın karanlığında parlak anlar yarattı. Bu zorlukta gösterilen iyimserlik, yardımseverlik, fedakarlık ve dayanışma beni virüsün bu savaşı en kısa zamanda kaybedeceğine inandırdı. Her kış geçer, ilkbahar gelir. Wuhan’ın meşhur sakura çiçeğinin açmasını bekliyoruz. Dayan Wuhan! Dayan Çin!