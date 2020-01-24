Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 26 kişi hayatını kaybederken, 887 kişi virüsten etkilendi.

Gitgide yayılan koronovirüsün mikroskobik görüntüsü Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) tarafından yayınlandı.

KORONAVİRÜS KURBANLARININ CANSIZ BEDENLERİ HASTANE KORİDORLARINDA

Daily Mail'de yer alan bir haber, Çin'deki bir sağlık çalışanının, hastane koridorunda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden üç kişinin cansız bedenlerini videoya çekerek, yetkilileri salgın gerçeğini örtbas etmekle suçladı. İsmi açıklanmayan sağlık çalışanı, doktorların resmi rakamları kontrol etmek için tanı koymayı reddettiğini iddia etti.

Wuhan Kızılhaç Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin sağlık çalışanları ve hastalarla dolu bir hastane koridorunda olduğu görüldü.

Videoyu çeken kişi, "Üç cansız beden sabahtan beri burada yatıyor" diyerek, şunları iddia etti: "Bazıları çok erken saatlerde öldü ama henüz kimse onlarla uğraşmadı. Doktorlar, hemşireler ve hastalar, hepsi böyle bir ortamda. Burayı yönetmek için tek bir kişi bile yok."