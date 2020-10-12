Koronavirüs yüzeylerde daha uzun yaşıyor!

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) laboratuvarda 28 gün bulaştırıcılığını koruduğu tespit edildi. Avustralya Ulusal Bilim Kurumu, cam, kağıt para, plastik, telefon ekranı ve paslanmaz çeliği laboratuvar ortamında inceledi.

"Virology Journal" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre koronavirüs bilinenden aşırı güçlü. Zira virüs 20 derecelik oda sıcaklığında ve karanlıkta tutulduğunda cep telefonu ekranları gibi cam yüzeylerde ve kağıt para üzerinde 28 güne kadar hayatta kalabildi. Grip virüsü ise aynı şartlarda 17 gün dayandı.

Araştırma koronavirüsün gözeneksiz nesnelerin yüzeyinde daha uzun yaşadığını da ortaya koydu. Kumaş gibi gözenekli yüzeylerde bulaşıcılık süresi 14 gün oldu. Daha önce yapılan laboratuvar testlerinde koronavirüsün para ve cam gibi yüzeylerde 2-3 gün hayatta kalabildiğini ortaya koymuştu.