En güncel koronavirüs tablosu

Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyuracak. 19 Ağustos 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre veriler şu şekilde...

20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

20 Ağustos koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs vaka sayısını saat 20.00 - 21.00 arası açıklaması bekleniyor. Günlük koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacaktır.

19 AĞUSTOS DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız, 1300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Vaka sayıları bir süredir yükselişte son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık." dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

Vaka sayılarındaki artışa ilişkin Koca, "Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık." dedi. Koca, hasta sayısının 1 Temmuz'da 1192 iken bu sayının dün 1263 olarak gerçekleştiğini bu nedenle her artışın uyarıcı olduğunu dile getirerek bu artışların yılgınlığa, yenilgi duygusuna yol açmaması gerektiğini söyledi.

DÜNYADA SON DURUM

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de, virüsün bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 673 bine çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 175 bin 686 oldu. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 32 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" konumundaki Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 418 bine, can kaybı ise 110 bin 171'e yükseldi. İyileşen sayısı ise 2 milyon 554 bin olarak açıklandı.

Hindistan'daki vaka sayısı 2 milyon 835 bini aşarken, can kaybı 53 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 96 bine çıktı.

Belçikalı hükümet yetkilileri, seyahat kısıtlamaları kapsamında "kırmızı bölge" ilan edilen ülkelerden gelenlere, Kovid-19 testi yaptırmamaları halinde 4 bin avroya kadar para cezası verileceğini açıkladı.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla birlikte yetişkinlerde depresyon vakalarının iki kat arttığı bildirildi.

Portekiz'de Kovid-19 teşhisi konulan ve başka patolojik hastalıkları da bulunan 4 aylık bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Slovenya, vaka sayılarında artış gözlenen Hırvatistan'da bulunan vatandaşlarına hafta sonuna kadar ülkeye dönme çağrısında bulunarak, aksi halde iki haftalık zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu.