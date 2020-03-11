Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu toplantısında yoktu çünkü; eğitim süreciyle ilgili planlamalar ayrı bir başlıkta özel olarak kapsamlı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez binasında “koronavirüse” karşı okullarda uygulanacak tedbirler konusunda Bakan Ziya Selçuk başkanlığındaki değerlendirme toplantılarının gün boyu sürdüğü öğrenildi.

Okullardaki eğitim sürecinin planlanmasına ilişkin tüm olasılıkların ayrı ayrı simülasyonlarının yapıldığı ve senaryoların oluşturulduğu ifade ediliyor.

Bakanlık, “koronavirüse” karşı öğrenci, öğretmen, personel ve veliler için “koruyucu ve önleyici” pek çok tedbiri uygulamaya koymuştu.

Yurt içi ve yurt dışındaki okul ve eğitim kurumlarında, öncelikle kapsamlı bir iletişim planlaması hazırlanarak bilgilendirme ve hijyen çalışmaları başlatıldı.

Ayrıca, tüm okullardaki eş zamanlı hijyen uygulamasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas ettiği bütün yüzeyler dezenfekte ediliyor.

Bakan Selçuk başkanlığındaki toplantıda okulların hijyen malzemelerine erişimi, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon çalışmalarının da bütün detaylarıyla ele alındığı öğrenildi.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Burada nihai karanın yarın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki toplantıda alınacağı öğrenildi.

Okulların tatil takvimiyle ilgili bütün olasılıklar büyük bir titizlik içinde masaya yatırıldı.

Peki, ara tatilin öne alınması söz konusu olursa... İşte, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmasası için “uzaktan eğitim ve telafi eğitimi” ile ilgili hazırlıklar da tüm detaylarıyla planlandı.

İşte tam bu noktada, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan ve Türkiye’nin alanındaki en öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen Eğitim Bilişim Ağı’nın burada kritik bir rol üstleneceğini söyleyebiliriz.

Zira bu sistem, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti.

Sadece internet tabanlı bir erişim değil daha yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamalarının yapıldığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi.

Okullarda bilgilendirme çalışmaları, eş zamanlı hijyen ve olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilibilen uzaktan eğitim altyapısı…

Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu süreci paniğe kapılmadan sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden de 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunuyor.