Koronavirüs salgını dünyadaki yoksul sayısını artırabilir

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BM, yoksullukla mücadele konusunda 22 Aralık 1992 tarihinde aldığı kararla 17 Ekim’i Dünya Yoksullukla Mücadele günü olarak ilan etti. Bu kapsamda BM, düzenlediği etkinliklerle konuya uluslararası toplumun dikkatini çekmek için çalışmalar yürütüyor.

BM'nin "Paylaşılan Sorumluluk, Küresel Dayanışma: Covid-19'un Sosyo-Ekonomik Etkilerine Cevap Vermek" başlıklı raporu, Dünya Bankası verileri ve BM Üniversitesi Dünya Kalkınma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan araştırmadan derlediği bilgilere göre, küresel salgının ekonomik yansımalarının bir sonucu olarak, küresel yoksulluk yarım milyar insan veya toplam insan nüfusunun yüzde 8'i kadar artabilir.

Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 1990'da yüzde 36'dan 2015'te yüzde 10'a kadar düştü. 1990-2015 yılları arasında, uluslararası yoksulluk sınırında (günlük geliri 1,90 doların altında) yaşayan insanların sayısı 1,9 milyardan 735 milyona geriledi. Beklentiler doğrultusunda salgından ötürü yoksullukta bir artış söz konusu olursa, 1990'dan bu yana otuz yıllık süreçte yoksulluk küresel olarak ilk kez artmış olacak.

Dünyada 700 milyondan fazla insan bugün hala aşırı yoksulluk içinde yaşıyor ve sağlık, eğitim, su ve sanitasyona erişim gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yüksek yoksulluk oranları genellikle küçük, kırılgan ve çatışmalardan etkilenen ülkelerde görülüyor. Günde 1,90 doların altında bir gelirle yaşayan insanların çoğu Sahra Altı Afrika'da yaşıyor.

EN YOKSUL ÜLKELER AFRİKA'DA BULUNUYOR

Dünya Bankası verilerine göre, en yoksul ülkeler sıralamasında Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Malavi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijer ve Güney Sudan başı çekiyor.

İlk sırada bulunan Burundi'de satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen yıllık gelir 780 dolar. Burundi'yi sırasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti 1060 dolar, Malavi 1080 dolar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1110 dolar, Nijer 1250 dolar ve Güney Sudan ise 1280 dolarla takip ediyor.

YOKSULLUĞU BİTİRME HEDEFİ

Dünya Bankası'nın yayımladığı "Küresel Yoksulluğu Bitirmek" başlıklı rapora göre, küresel aşırı yoksulluk şimdiye kadarki en düşük seviyesine gerilemesine karşın düşüş hızında yavaşlama var.

BM, 17 maddeden oluşturduğu "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nden ilki olan yoksulluk için, Kovid-19'dan önce bile, temel tahminlerinde, küresel nüfusun yüzde 6'sının 2030'da yoksulluğu sona erdirme hedefine ulaşamayarak aşırı yoksulluk içinde yaşayacağı tahmininde bulunuyor. Salgının sonuçlarına göre, 70 milyondan fazla insan aşırı yoksulluğa maruz kalabilir.

Koronavirüs salgını da göz önüne alındığında aşırı yoksulluğun bitirilmesi hedefine ulaşabilmek için salgından yüksek derecede etkilenen ve halihazırda yüksek yoksulluk çeken Afrika ülkelerine daha fazla destekte bulunulması gerekiyor.

HER 5 ÇOCUKTAN BİRİ AŞIRI YOKSULLUK İÇİNDE

Dünyada her 5 çocuktan biri aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Yoksulluk ve yoksunluğun ilk yıllardaki olumsuz etkilerinin ömür boyu sürebilecek sonuçlara sahip olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca, 2016 itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 55'inin - yaklaşık 4 milyar insanın - herhangi bir sosyal korumadan yararlanamadığı belirtiliyor.