Hırvatistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Hırvatistan'da ilk kez koronavirüs vakasının görüldüğünü doğruladı. Öte yandan Avusturya'da da ilk koronavirüs vakası görüldü. Koronavirüs görülen ülke sayısı 39'a yükseldi.

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