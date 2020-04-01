01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York Post'ta yer alan habere göre; MIT'den Doç. Dr. Lydia Bourouibabi, 1.8 metre sosyal mesafe öneren rehberlerin yetersiz olabileceğini çünkü koronavirüsün 8.23 metreye kadar etkili olabileceğini ve havada saatlerce asılı kalabileceğini kaydetti.
MEVCUT KILAVUZU 1930'LARIN MODASI GEÇMİŞ MODELLERE DAYANDIĞINI AÇIKLADI
Yıllardır öksürük ve hapşırma dinamiklerini araştıran Doç. Dr. Bourouiba, mevcut kılavuzların 1930'ların modası geçmiş modellerine dayandığı konusunda uyarılarda bulundu.
Bourouiba, varsayılan 1.8 metrelik güvenlikten ziyade patojen taşıyan damlacıkların 7 metre ila 8.23 arasında etkili olabileceği konusunda uyardı.
Doç. Dr. Bourouibabi'nin Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan araştırması, damlacıkların yüzeyleri kirletebileceğini ve damlacıkların saatlerce havada asılı kalabileceğini belirtti.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 1 METRE YETERLİ DEMİŞTİ ANCAK BU ÖNERİYE SICAK BAKIYOR
Öte yandan Bourouibabi, Çin'de COVID-19'lu hastaların hastane odalarında havalandırma sistemlerinde virüs partikülleri bulunabileceğini gösteren 2020 tarihli bir rapordan da bahsetti ve mevcut kuralların ölümcül salgına karşı aşırı derecede basitleştirilmiş olduğunu kaydetti.
Bourouiba, USA Today'e verdiği demeçte, “Şu anda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından koruyucu ekipman ihtiyacı konusunda verilen yönergelerin revize edilmesinde aciliyet var" dedi.
1 metrenin sosyal mesafe için yeterli olduğunu öne süren Dünya Sağlık Örgütü, USA Today'e çalışmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.
DSÖ gazeteye yaptığı açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü bu kritik konu hakkında ortaya çıkan kanıtları dikkatle izliyor ve daha fazla bilgi elde edildikçe bu bilimsel özeti güncelleyecek” dedi.
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