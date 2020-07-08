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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aylardır dünyayı etkisi altına almış durumda. Virüsle alakalı devamlı yeni bilgiler ortaya çıkarken, Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, ikinci dalga sinyallerinin geldiğine dikkat çekerek, Texas Medical Association'dan yararlanarak koronavirüs açısından riskleri gruplandırdılar. İşte koronavirüs açısından düşük, düşük orta, orta, yüksek orta ve yüksek riskli davranışlar...

Buna göre,

DÜŞÜK RİSK

* Kargo ve posta gönderisini açmak

* Restorandan eve sipariş yapmak

* Araca yakıt almak

* Tenis oynamak

* Kamp yapmak

DÜŞÜK ORTA RİSK



* Market alışverişi

* Biriyle yürüyüş, koşma ve bisiklete binmek

* Golf oynamak

* Bir otelde iki gece konaklamak

* Doktor bekleme odasında beklemek

* Müze ve kütüphaneye gitmek

* Restoranda açık havada yemek yemek

* Kalabalık şehir merkezinde yürümek

* Oyun bahçesinde 1 saat geçirmek

ORTA RİSK

* Bir başkasının evinde yemek yemek

* Bahçede mangal yapmak

* Plaja gitmek

* Alışveriş merkezine gitmek

* Çocuğu, okul, kreş veya kampa göndermek

* Bir ofis binasında 1 hafta çalışmak

* Halka açık havuzda yüzmak

* Yaşlı birini evinde ziyaret etmek

YÜKSEK ORTA RİSK



* Kuaföre gitmek

* Restoranda kapalı alanda yemek yemek

* Bir düğün veya cenazeye katılmak

* Uçakla seyahat etmek

* Basketbol oynamak

* Futbol oynamak

* Birine sarılmak ve tokalaşmak

YÜKSEK RİSK

* Açık büfede yemek yemek

* Cimnastik salonunda spor yapmak

* Lunaparka gitmek

* Tiyatro veya sinemaya gitmek

* Büyük bir konsere gitmek

* Stadyuma gitmek

* 500 kişiden fazla kişinin olduğu ibadethaneye gitmek

* Bara gitmek.