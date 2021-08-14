Türkiye koronavirüs risk haritası özellikle tatil için şehirlerarası ziyaret yapanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz - 6 Ağustos 2021 illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek." dedi.

4 İL MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ

Bakan Koca'nın illere göre risk haritasıyla ilgili açıklamaları şöyle:

ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi.

BAYBURT, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BAYBURT, Turuncu iller arasında.

AĞRI, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. AĞRI, Turuncu iller arasında.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 205,22 Adıyaman 89,47 Afyon 133,88 Ağrı 375,34 Aksaray 275,68 Amasya 108,91 Ankara 184,58 Antalya 59,61 Ardahan 156,34 Artvin 290,72 Aydın 68,90 Balıkesir 88,47 Bartın 138,52 Batman 557,11 Bayburt 160,60 Bilecik 101,67 Bingöl 618,02 Bitlis 524,39 Bolu 122,04 Burdur 254,85 Bursa 114,03 Çanakkale 105,07 Çankırı 143,77 Çorum 175,27 Denizli 172,11 Diyarbakır 786,29 Düzce 155,14 Edirne 191,51 Elazığ 331,16 Erzincan 142,51 Erzurum 201,43 Eskişehir 237,38 Gaziantep 105,63 Giresun 271,28 Gümüşhane 155,46 Hakkari 189,81 Hatay 123,32 Iğdır 261,89 Isparta 294,25 İstanbul 182,21 İzmir 65,85 Kahramanmaraş 90,98 Karabük 158,56 Karaman 162,18 Kars 105,89 Kastamonu 174,47 Kayseri 160,77 Kırıkkale 222,51 Kırklareli 119,77 Kırşehir 165,81 Kilis 122,83 Kocaeli 159,95 Konya 363,31 Kütahya 138,67 Malatya 147,12 Manisa 75,57 Mardin 430,81 Mersin 292,35 Muğla 57,26 Muş 351,96 Nevşehir 121,53 Niğde 194,34 Ordu 306,18 Osmaniye 116,09 Rize 503,27 Sakarya 233,30 Samsun 176,99 Siirt 974,40 Sinop 161,09 Sivas 254,48 Şanlıurfa 231,18 Şırnak 146,96 Tekirdağ 93,96 Tokat 176,02 Trabzon 328,03 Tunceli 196,43 Uşak 82,80 Van 278,14 Yalova 148,63 Yozgat 207,51 Zonguldak 196,54