Korkutan görüntü! Baraj alarm vermeye başladı

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre olan Kolluca köyü yakınındaki 4 Eylül Barajı kuraklıktan nasibini aldı. Yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi gözle görülür derecede düştü. Kent merkezinin içme suyunun bir kısmını karşılayan barajın yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile şimdiki görüntüsü suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne serdi.
Kolluca köyü sakinlerinden Ömer Yalçınkaya, barajda su kalmadığını söyleyerek, “Bizim köyümüze yağmur yağmıyor, kuraklık oluyor. Bu yüzden barajımızda su kalmadı. Eskiden kar ve yağmur yağardı, sular bol olurdu. Şimdi bu derelerden su gelmiyor, eski mevsimler artık yok. Burası Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılıyor fakat barajda su kalmadı. Yağmur ve kar yağışı olursa baraj dolabilir. Göl daraldıkça su daha hızlı azalıyor fakat geniş olsa daha yavaş azalır. Bu baraj bir kere tamamen doldu, şimdilerde ise tamamen çekildi” şeklinde konuştu.
"BARAJ ADETA ÇÖLE DÖNDÜ"
Barajın adeta çöle dönüştüğünü söyleyen köy sakinlerinden Mustafa Yalçınkaya ise, “Şu anda bulunduğumuz yerin normalde sularla kaplı olması gerekiyordu. Günümüzün sorunu kuraklık 4 Eylül Barajı'mızı da vurdu. Gördüğünüz gibi suların çekildiği yerlerde derin çatlaklar oluştu, adeta çöle dönüştü. Sivas’ımızın içme suyunun büyük bir kısmı bu barajdan karşılanıyor fakat şu an çok az bir suyumuz kaldı. Yetkililer daha iyi bilir fakat ben yaklaşık 1-2 hafta suyumuz kaldığını tahmin ediyorum. 2012 yılında bu baraj tamamen doluluk oranlarına ulaştı. Sonraki yıllarda yavaş yavaş geriledi. Geçtiğimiz kışta güzel yağışlar oldu ama fazla dolmadı. Geçen sene yüzde 30 oranında doluluk oluştu. Şu anda günden güne azalarak bu hali aldı” dedi.
"SU İDARELİ KULLANILMALI"
Yalçınkaya, suyun idareli kullanılması gerektiğini söyleyerek, “Vatandaşlar suyu ellerinden geldiği kadar tasarruflu kullansınlar. Çünkü su insanlar için önemli bir yaşam kaynağı. İdareli kullanmaktan başka şansımız yok. Belediyenin de bu konuyla içme suyuyla alakalı bir çalışması var. Barajımıza da faydası olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’na Hafik Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla Sivas Belediyesi tarafından çalışma başlatılmış, projenin ilk etabının yüzde 32'si tamamlanmıştı. Yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Pusat Özen Barajı ile 4 Eylül Barajı’nı birbirine bağlayan projenin 2023 yılının yaz aylarında bitmesi planlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!