O kentte 61 ev karantinaya alındı!

AA

Küresel pandemide dünya genelinde vaka ve can kaybı artıyor. Ülkemizde de birkaç haftadır vaka sayılarında artış görülürken, Adıyaman'da önemli bir gelişme yaşandı.

FARKLI MAHALLEDE 61 EV KARANTİNADA

AA'da yer alan habere göre Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu. Buna göre, farklı mahallelerdeki 61 ev karantinaya alındı.