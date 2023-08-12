REKLAM advertisement1

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Gradacac kentinde fitness antrenörü olan Nermin Sulejamnovic adlı bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eski eşi N.H.'ye silahla ateş açtı.

TÜRK BABA İLE OĞLU DA ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre eski eşini öldürdükten sonra etrafa ateş açmaya devam eden Sulejamnovic, Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz'in de ölümüne neden oldu.

1'İ POLİS 3 KİŞİ YARALADI

Silahlı saldırgan Sulejamnovic, polisten kaçarken bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi daha yaraladı.

CİNAYET ANINI SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Eski eşini öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında canlı yayında yayınlayan Sulejamnovic, daha sonra sosyal medyada yayından kaldırılan görüntülerde, “Şimdi, canlı yayında bir cinayetin neye benzediğini göreceksiniz” dedi.

İNTİHAR ETTİĞİ AÇIKLANDI

Sulejmanovic’in, tutuklanmamak için intihar ettiği öğrenildi. Polis, bölge halkına güvenlik için açık alandaki aktivitelerini sınırlandırma ve evlerinde kalma çağrısında bulunurken, Sulejmanovic'in daha önce uyuşturucu ticareti ve polise saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.