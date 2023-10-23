Ranzanın altında cesedi bulundu! Katili en yakını çıktı!
Mersin'de kayıp ihbarı üzerine adresine gidilen Ali Saygun'un cansız bedeni ranzanın altından çıktı. Polisin yaptığı çalışmada boğularak öldürüldüğü belirlenen Saygun'un katilinin oğlu olduğu saptandı
Mersin'de olay, Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi Çakır Hasan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te yaşayan çalışmak için tatil bölgesi Mersin Kızkalesi'nde bulunan Ali Saygun'a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
CESEDİ RANZANIN ALTINDA ÇIKTI
İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine polis, Saygun'un Kızkalesi Mahallesi'nde kaldığı eve gitti. Evde inceleme yapan polis, Saygun'un cansız bedenini ranza altında üstü örtülü şekilde buldu.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından ceset ön otopsi için önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne arından da Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Saygun'un katili ile ilgili çalışma yapan polis, aile bireyleri ile yaptığı görüşmede eve en son oğlu E.S.'nin (20) geldiğini belirledi.
OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli E.S. Gaziantep'te yakalanarak Mersin'e getirildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİOğlu tarafından öldürülen Ali Saygun.
Nöbetçi Mahkemeye çıkartılan ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.