Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Ranzanın altında cesedi bulundu! Katili en yakını çıktı! - Güncel haberler

        Ranzanın altında cesedi bulundu! Katili en yakını çıktı!

        Mersin'de kayıp ihbarı üzerine adresine gidilen Ali Saygun'un cansız bedeni ranzanın altından çıktı. Polisin yaptığı çalışmada boğularak öldürüldüğü belirlenen Saygun'un katilinin oğlu olduğu saptandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ranzanın altında ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de olay, Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi Çakır Hasan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te yaşayan çalışmak için tatil bölgesi Mersin Kızkalesi'nde bulunan Ali Saygun'a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

        CESEDİ RANZANIN ALTINDA ÇIKTI

        İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine polis, Saygun'un Kızkalesi Mahallesi'nde kaldığı eve gitti. Evde inceleme yapan polis, Saygun'un cansız bedenini ranza altında üstü örtülü şekilde buldu.

        BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından ceset ön otopsi için önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne arından da Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Saygun'un katili ile ilgili çalışma yapan polis, aile bireyleri ile yaptığı görüşmede eve en son oğlu E.S.'nin (20) geldiğini belirledi.

        OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli E.S. Gaziantep'te yakalanarak Mersin'e getirildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Oğlu tarafından öldürülen Ali Saygun.
        Oğlu tarafından öldürülen Ali Saygun.

        Nöbetçi Mahkemeye çıkartılan ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Habertürk Anasayfa