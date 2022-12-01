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Memleketine gideceği gün evinde ölü bulundu!

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi´nde görevli hemşire 25 yaşındaki Şevval Gazel Bulut, ailesini ziyaret için memleketi Adana´ya gideceği gün evinde ölü bulundu. Şevval Gazel Bulut´un Adana´da toprağa verileceği belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

Giriş: 01.12.2022 - 07:41 | Güncelleme: ABONE OL
KORKUNÇ OLAY | Memleketine gideceği gün evinde ölü bulundu! - Günün öne çıkan haberleri
Memleketine gideceği gün evinde ölü bulundu!
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DHA

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakımı ünitesinde görevli hemşire Şevval Gazel Bulut (25), Adana´daki ailesini ziyarete gitmek için önceki akşam bilet aldı.

AİLESİNİN TELEFONLARINA CEVAP VERMEDİ

DHA'da yer alan habere göre dün yola çıkacak olan Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi.

KAPI AÇILMADI ÇİLİNGİR ÇAĞRILDI

Bunun üzerine aile, genç hemşirenin arkadaşlarını aradı. Dün öğle saatlerinde eve giden arkadaşları, Şevval Gazel Bulut kapıyı açmayınca çilingir çağırdı.

EVDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Çilingire kapıyı açtıran arkadaşları, içeri girdiklerinde Bulut´u hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Gelen sağlık ekibi, Şevval Gazel Bulut´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut´un cenazesi, otopsi yapılmak üzere çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şevval Gazel Bulut´un Adana´da toprağa verileceği belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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