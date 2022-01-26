Korkunç! Yaşlı kadının boğazı kesildi

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 58 yasındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Korkunç olay, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi Bağlar Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Hacer Evlice, evinde ölü halde bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerine göre, yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü de ilçeye olay yeri inceleme ekibi sevk etti.

AA'nın haberine göre, ihbarı yaşlı kadının oğlu 35 yaşındaki Ahmet Evlice yaptı. ilçede köftecilik yapan Ahmet Evlice'nin, 112'yi telefonla arayarak müstakil evlerine hırsızlık amacıyla giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce annesi Hacer Evlice'yi (58) boğazından kesici aletle öldürdüğünü söyledi.

Yapılan incelemenin ardından Hacer Evlice'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan cesedin evden çıkarıldığı sırada yaşlı kadının gelini Çiğdem Evlice, baygınlık geçirdi. Yaşlı kadının oğlu Ahmet Evlice ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.