Körfez'de 45 ton cam yeniden kazanıldı

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi'nin yürüttüğü "Sıfır Atık Projesi" kapsamında vatandaşlar; kullanmadıkları cam ürünlerini, meşrubat şişelerini, her türlü reçel, konserve ve kavanozlarını, cam toplama kumbaralarına atıyor.

Bu sayede doğal kaynaklar korunurken, atık camlar da geri dönüşüme kazandırılıyor. Kumbaralar her ay ekipler tarafından boşaltılıp atık getirme merkezine getiriliyor. Bu tesisten de cam işleme fabrikasına iletiliyor.

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İlçe genelinde 55 noktaya yerleştirilen cam atık kumbarası ve atık tesisine getirilen düz cam atıkları ile son bir yıl içinde 45 ton cam, geri dönüşüme kazandırıldı. Körfez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, cam kumbaralara cam ürünler dışında herhangi bir atık atılmaması noktasında vatandaşların duyarlı olmasını istedi.