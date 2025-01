Koreli devden Türkiye'de üretim açıklaması

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, 2024 yılını değerlendirdiği ve 2025 yılına dair beklentilerini paylaştığı toplantıda, Samsung'un yeni Galaxy S25 Serisi'ni tanıttı. Azdemir, 2024 yılının Samsung için bir dönüm noktası olduğunu ve yapay zekâ alanında yapılan çalışmaların meyvelerini verdiğini belirtti.

Galaxy S24 Serisi'nin mobil cihazlarda yapay zekâ çağına geçişte büyük rol oynadığını vurgulayan Murat Azdemir, bu serinin dil engellerini ortadan kaldıran ve kullanıcıların yaratıcılığını artıran yenilikçi özellikleriyle dikkat çektiğini ifade etti.

Azdemir Türkiye'deki mühendislik ekibinin yapay zekaya Türkçe öğrettiğini vurgulayarak, "Özellikle, Live Translate ve Interpreter özellikleri sayesinde gerçek zamanlı çeviri yapabilen yapay zekâ, Türkçe dil desteğiyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırdı.

Azdemir, Galaxy AI'ın Türk kullanıcılar arasında hızla benimsendiğini ve Türkçe dil paketinin kısa sürede en çok indirilen dil paketi haline geldi. Ayrıca, Galaxy S24 Serisi'nin Türkçe dil desteğiyle birlikte satışlarının yüzde 20 arttı" ifadelerini kullandı.

Koreli üreticinin Türkiye performansının yüksekliğinin altını çizen Murat Azdemir, "Türkiye'deki akıllı telefon ve tablet pazarında lider konumda bulunuyor. Akıllı telefon pazarında adet bazında lider olan Samsung yüzde 45'lik bir pazar payına sahipken, tablet pazarında da %50 pazar payıyla birinci sırada yer alıyor" şeklinde konuştu.

2025 yılına dair beklentilerini paylaşan Azdemir, 5G teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla birlikte Samsung'un bu yeniliğe hazır olduğunu vurguladı. Mevcut portföylerinin %90'ının 5G uyumlu cihazlardan oluştuğunu belirten Azdemir, tüketicilere daha ulaşılabilir 5G cihazlar sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ayrıca, Galaxy AI dünyasının genişletilmesi hedefleniyor. 2024 yılı itibariyle 48 farklı cihazda sunulan Galaxy AI özelliklerinin daha fazla ürüne yayılması planlanıyor. Gelecekte yapay zekâ, yalnızca akıllı telefonlarda değil, giyilebilir cihazlar ve diğer Galaxy ürünlerinde de daha fazla yer alacak.

Murat Azdemir, Türkiye'deki yatırımlarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de üretim gerçekleştirmek bizim en önemli avantajlarımız arasında yer alıyor. Ancak gerek vergi politikası gerekse talebe göre Çerkezköy'deki fabrikamızda değişken bir ürün gamımız bulunuyor. Şu an için söyleyebileceğim şu ki yaklaşık olarak satışını gerçekleştirdiğimiz akıllı telefonların yüzde 70-75'ini burada üretiyoruz. Pazarın gidişatına göre, Çerkezköy'deki fabrikamızdaki üretim yatırımlarımızı artırma hedefimiz bulunuyor."

GALAXY S25 AİLESİNDE ÖNE ÇIKAN YAPAY ZEKA

Geçtiğimiz yıl tanıtımı gerçekleştirilen S24 ailesi ile birlikte yapay zeka telefon dünyasına adım atan ve çokça ses getiren Koreli teknoloji devi, aradan bir yıl geçtikten sonra aileyi güncelleyerek yaeni S25 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi ve yapay zeka özelliklerinde yeni adımları hayata geçirdiğini duyurdu.

Kullanıcılar artık telefonlarını dokunmadan, konuşarak, yazarak veya çizerek kullanabilecek. Galaxy S25, kullanıcının sesli komutlarını yerine getirerek pek çok işlemi hızlıca yapabiliyor. Now Brief ve Now Bar özellikleri, kullanıcılara günlük özetler ve önemli bildirimleri sunarak yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Kamera ve Veri Güvenliği: Galaxy S25 Ultra, 50 MP Ultra Geniş açı kamerasıyla fotoğraf deneyimini bir adım öne taşıyor. Yapay zekâ özellikleriyle çekilen fotoğraflar kusursuz hale getirilebiliyor ve videolarda arka plan sesleri ayarlanabiliyor. Kullanıcıların veri güvenliği ise Knox güvenli platformu ile sağlanıyor.

Yapay Zekâ Yardımcısı: Galaxy S25, yapay zekâ destekli çoklu komutları yerine getirme yeteneği sayesinde kullanıcıların işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Örneğin, kullanıcı telefonuna "Anadolu yakasında, bahçesi olan kebap restoranlarını bul ve notuma kaydet, ardından eşime gönder" dediğinde, Galaxy S25 bunu saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyor. Toplantılarda konuşmaları kaydedip, transkript çıkarıp, özetleyip istenen kişiye gönderebiliyor. Ayrıca, bu özeti farklı dillere çevirebiliyor.

Now Brief ve Now Bar: Now Brief, kullanıcının günlük özetini sabah uyandığında ve telefonunu ilk eline aldığında sunuyor. Örneğin, hava durumu, trafik durumu ve önemli haber başlıklarının linkleri gibi bilgiler sağlanıyor. Now Bar ise gün içerisindeki önemli bildirimleri filtreleyerek kullanıcının dikkatine sunuyor.

Performans ve Pil Ömrü: Galaxy S25 Serisi, Samsung'a özel 3nm Snapdragon işlemcisi ile güçlü ve hassas AI deneyimi sunuyor. Güçlü pil performansı sayesinde cihazlar 2 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

Renk Seçenekleri ve Fiyat: Galaxy S25 Serisi, farklı kullanıcı zevklerine hitap eden geniş renk seçenekleriyle sunuluyor. Samsung, rekabetçi fiyat politikası ile bu cihazlardan herkesin faydalanabilmesini hedefliyor.