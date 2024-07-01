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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Kore Yarımadası'nda balistik füze gerginliği | Dış Haberler

        Kore Yarımadası'nda balistik füze gerginliği

        Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu yönünde balistik füze fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore ise 'çok başlıklı füze testi' olarak duyurduğu faaliyetin başarıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 01:44 Güncelleme: 01.07.2024 - 01:55
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        Kore Yarımadası'nda balistik füze gerginliği
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        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde doğu yönüne doğru balistik füze fırlattığı ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, füzeyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmazken, konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.

        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından 26 Haziran'da yapılan açıklamada, Pyongyang yakınlarından yerel saatle 05.30 sularında fırlatılan "balistik füze"nin 250 kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi üzerinde havada infilak ettiği bildirilmişti.

        Kuzey Kore ise "çok başlıklı füze testi" olarak açıkladığı faaliyetin başarıyla gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

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        #güney kore
        #kuzey kore
        #haberler
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