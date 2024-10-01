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        Haberler Gündem Güncel Kordon esnafından "koku" şikâyeti! | Son dakika haberleri

        Kordon esnafı, işlerini olumsuz etkileyen kötü kokudan şikâyetçi!

        İzmir Körfezi'nde kirlilik kaynaklı kötü koku ve balık ölümleri, kentin turistik çekim merkezlerinden Kordon'da iş yerleri bulunan esnafı olumsuz etkiliyor. Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, derneğe üye 120 esnafın körfezde yaşanan sorunlar nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi. Şanlı, "Müşterilerimiz işletmelerimize gelince belli bir noktadan sonra burnumun direği kırıldı artık diyor. Müsaade isteyip ayrılıyor. En az yüzde 30-40 işlerimizde düşme oldu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:06
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        Kordon esnafından "koku" şikâyeti!
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        İzmir Körfezi'nde 20 Ağustosta Bayraklı'daki Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasıyla başlayan çevre sorunu, körfezin farklı kıyılarında devam ediyor.

        Son günlerde Pasaport kıyılarında denizin renginin değişmesi ve balık ölümleriyle birlikte etkili olan kötü koku, Konak ile Alsancak Limanı arasında bulunan yaklaşık 4 kilometrelik Kordon bölgesinde de hissediliyor.

        Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, derneğe üye 120 esnafın körfezde yaşanan sorunlar nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

        "İNSANLAR KOKUNUN OLMADIĞI YERLERE GİDİYOR"

        Kötü koku ve balık ölümlerinin iş kaybına neden olduğunu anlatan Şanlı, "Müşterilerimiz işletmelerimize gelince belli bir noktadan sonra 'burnumun direği kırıldı artık' diyor. Müsaade isteyip ayrılıyor. En az yüzde 30-40 işlerimizde düşme oldu. İnsanlar kokunun olmadığı İzmir'in farklı noktalarına Gaziemir ve Menderes gibi yerlere gitmeye başladı" dedi.

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        "ÖZELLİKLE BALIK RESTORANLARI ETKİLENİYOR"

        Şanlı, özellikle balık restoranlarına olan talepte düşme yaşandığını ifade ederek, "İnsanlar 'körfezden toplanan ölü balıklar mı satılıyor?' gibi yanlış düşünceler nedeniyle bu restoranlara gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

        Koku sorununun bir an önce çözülmesini beklediklerini anlatan Şanlı, temiz bir körfez olmadan İzmir'in hedeflediği turisti çekemeyeceğine dikkat çekti.

        "ARTIK İNSANLAR GELMİYOR"

        Kordonda iş yeri bulunan Oktay Akbulut ise kötü koku ve balık ölümlerinin işlerini kötü etkilediğini ve moralleri bozduğunu kaydetti.

        Yerel yönetim ve merkezi hükümetin birlikte çalışarak sorunu çözmesini beklediklerini dile getiren Akbulut, "Esnaf olarak zor durumdayız. Başka kentlerden gelen müşterilerimiz, 'bu kokuyla nasıl yaşıyorsunuz' diyor. Biz bile mecbur kalmayınca dışarıya çıkmıyoruz. Artık insanlar Kordona gelmiyor. Öncesinde buralar tıklım tıklım olurdu. Geceleri zaten yer bulunmazdı. Koku ve balık ölümleriyle insanların Kordona inmeleri azaldı" diye konuştu.

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        #yerel haberler
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        #kötü koku
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