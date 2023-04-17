Köprüde Buluşmalar'da ödüller açıklandı

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından İstanbul Film Festivali bünyesinde düzenlenen Köprüde Buluşmalar’da 14 uzun metraj ve 5 belgesel film ile 4 film projesinin sunumları yapıldı. Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu etkinlikte aynı zamanda post-prodüksiyonu devam eden 6 uzun metraj ve 2 belgesel filmin endüstri profesyonellerine gösterimleri 12-13-14 Nisan tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirildi.

OGM Pictures’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen Köprüde Buluşma: Dizi atölyesinin seçkisinde yer alan dört projenin üreticileri sektör profesyonelleriyle eğitimlere katılırken, Film Geliştirme Atölyesi seçkisinde yer alan projelerin üreticileri de senaryo, sunum ve yapım alanlarında eğitimler aldı.

Mattepost Post-Prodüksiyon’un destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar’da sinemacıların filmlerini tamamlamalarına destek olmak amacıyla verilen ödüller sahiplerine takdim edildi.

Work in Progress Ödülleri



Work in Progress ödüllerini jüri üyeleri Anita Juka (4Film Production Company), Osnat Bukofzer (Israil Cinema Project) ve Yorgos Tsourgiannis (Horsefly Films) verdi.

Anadolu Efes Ödülü: Yeni Şafak Solarken

Mattepost Post-Prodüksiyon Ödülü: Berna

Başka Sinema Dağıtım Ve Tanıtım Ödülü: Güzel Bir Gece

Fragman House Ödülü: Güzel Bir Gece

Daire Creatıve Görsel Tasarım Ödülü: Suyun Yüzü

Dae Özel Destek Ödülü: Mor Menekşeli Kadınlar





Film Geliştirme Atölyesi Ödülleri

Film Geliştirme Atölyesi jüri üyeleri Dumitrana Lupu (Transylvania Pitch Stop), Nathalie Mesuret (Blue Monday Productions) ve Margje de Koning (Ikon), 12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen proje sunumlarının ardından atölyede ödül alan projeleri belirledi.

Cnc Ödülü: Bir Daha Asla!

Köprüde Buluşmalar Ödülü: Memento Non Mori

Mattepost Post-Prodüksiyon Onlıne Ödülü: Deniz Ne Kadar Güzel



Melodika Ses Ödülü: Bekes

Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü: Fifth Eye



Seyap Ödülü: Bilmiyorsun, Ama, Bu Kesin

Transylvania Pitch Stop Ödülü: Veha

Köprüde Buluşma: Dizi Atölyesi Ödülü

OGM Pictures sponsorluğunda gerçekleştirilen Köprüde Buluşma: Diziler atölyesi jürisi Ayşıl Özmen, Rana Mamatlıoğlu ve Türkan Derya tarafından belirlenerek ödül, sahibine takdim edildi.

Ogm Pictures Özel Ödülü: Magik Carpet Ride

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