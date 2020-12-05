KÖPOĞLU TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

4 adet patlıcan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

1 su bardağı sıvı yağ

6 diş sarımsak

2 su bardağı süzme yoğurt

Sos için:

6 adet domates

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz



KÖPOĞLU NASIL YAPILIR?

Patlıcanı alaca soyup kuşbaşı doğrayın. Tuzlu suda bekletin. Patlıcan, yeşil biber ve kırmızı biberi kızartın. Bütün sebzeleri servis tabağına koyun.

Dövülmüş sarımsak ve yoğurdu karıştırıp kızartmanın üstüne dökün.

Domatesi soyup küp şeklinde doğrayın. Küçük bir tavaya sıvı yağ, sirke, tuz ve domatesi koyup 15 dakika karıştırarak pişirin. Kızartmanın üstüne döküp servis yapın.