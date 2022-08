Köpeklerle ilgili tartışma yaratan uygulamaya kapatma davası!

İşaretlemelerin iyi niyetli olmadığını vurgulayan Av. Ekmekçi, "Havrita sokakta köpek istemeyen, hayvanların toplatılıp öldürülmesini isteyen kişilerin oluşturduğu bir uygulamadır. Sokakta görülen köpeklerin işaretlenmesini istiyorlar. Her yerden işaretlemeler yapılıyor. Bu işaretlemeler iyi niyetli değil çünkü işaretlenen yerde aynı gün ya da ertesi gün köpek öldürme vakaları duyuyoruz. Bize bu yönde ihbarlar geliyor. Bakıyoruz uygulamada işaretlenmiş yer mi diye evet öyle olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Avukat Ekmekçi, Antalya´da köpeklerin zehirlenme haberini almadan önce Havrita´ya yönelik görseller sosyal medyada paylaşıldığını anlattı. Ekmekçi, "Muratpaşa´da çok sayıda işaretleme yapıldı. Ardından parkta 8-10 köpek zehirlendi. Bu bir suç aynı zamanda toplum ve insan sağlığını da tehdit ediyor. Sadece hayvanlar değil hayvanseverler de hedef haline geliyor. Bu işaretlemeler yapıldığında o hayvanları korumak için giden de oluyor. Bu da birtakım çatışmaları beraberinde getiriyor. Bir an önce gerekli müdahaleler yapılmalı" dedi.

KOÇAK: KÖPEKLERİN ÇETELEŞMESİ SORUNU VAR

Havrita'nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak

Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere cevap veren Havrita´nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak ise "Başıboş köpek haritası Havrita´yı 2022 yılının mayıs ayında uygulamaya koyduk. Uygulamanın amacı, başıboş köpek çetelerini, saldırılarını bizzat yaşayan kişiler tarafından uygulamaya girilerek bölgenin gösterilmesi. Hangi arterlerde köpek çeteleşmeleri olduğunu, trafik kazasına sebep olabileceğini göstermek. Hastane, cami, okul ve park gibi alanlarda köpeklerin toplanması ve çeteleşmesi sorunu var. Çocuğunu parka götürmek isteyen insanlar, gezdirmek ve açık alanda hava aldırmak için parka gidiyor. Bir anda köpekle karşılaşıp köpeğin saldırması bir tarafa 3-4 köpeğin olması çocuğun köpeği görüp kaçması başlı başına bir problem. Biz buna köpek sorunu demiyoruz, sorun başıboşluk. Sahipli bir köpek bile olsa çocuk parkına getirip tasmasını çözdüğünüz zaman çocuk ondan da korkup telaşa kapılabiliyor. Biz bu başıboşluğun önlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAVRİTA YAPILAN GİRİŞLERDEN VE İÇERİKLERDEN SORUMLU DEĞİL"

İki günlük linç kampanyasında uygulamaya girişlerde artış olduğunu belirten Koçak, "Sosyal medya platformları nasıl hakaret içeren paylaşımlardan tıpkı bize şu an yapılan paylaşımlardan sorumlu değilse Havrita da yapılan girişlerden ve içeriklerden sorumlu değil. Bunu da zaten giriş yapan kişilere bildiriyoruz. Havrita´nın da `burada köpekler gösterilmiş gidin zarar verin´ gibi bir çağrısı, misyonu yok. Her zaman söylüyorum bunu yapan vicdansızlar, haritaya ihtiyaç duymaz. Bir müptezel köpeğe kötülük yapmak istiyorsa `haritadan bakayım´ demez. Devletin yerine getirmesi gereken şey, `başıboş hayvanları gördüğünüz yerde yetkili birimleri uyarın´ diye teşvik etmeli. Suçlamaları asla kabul etmiyoruz. Yargısal girişimler oldu, yargılandığımız bir şey de şu an söz konusu değil. Sosyal medya üzerinden sürekli hakaretler ediliyor. Havrita´ya yapılan bu saldırıları kınıyorum. İki günlük linç kampanyasından sonra uygulama girişlerinde artışlar oldu. 1 saat öncesinde 3 bin 542 giriş yapıldı" diye konuştu.