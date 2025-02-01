Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpekler 26 gebe keçiyi öldürdü | Son dakika haberleri

        Mersin'de köpeklerin saldırdığı 26 gebe keçi öldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçilik yapan Ali Mavili, başıboş köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlarından 26 gebe keçinin öldüğünü söyledi. Mavili, "Köpekler bizi mahvetti, 26 tane yavrulayacak hayvanımızı telef etti, bir yıllık emeğimiz gitti. Ova da grup ve sürü halinde hayvanlara saldırıyorlar. Bir hafta önce de 2 Rus'a saldırmış" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 17:45 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpekler 26 gebe keçiyi öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçilik yapan Ali Mavili (65), sürü halinde gezen başıboş köpeklerin küçükbaş hayvanlarına saldırdığını söyledi.

        İHA'nın haberine göre, olayın önceki gün ilçenin Kurtuluş Mahallesi Çayır mevkisinde meydana geldiğini anlatan çiftçi Ali Mavili, köpeklerin saldırdığı gebe hayvanlardan 26'sı öldüğünü, bazılarının da yaralandığını anlattı.

        Mavili, keçilerinin cinsinin genelde üçüz yavrular dünyaya getiren türden olduğunu ifade etti.

        Bugün sabah yine hayvanlarına saldıran köpekleri kovaladıklarını belirten Mavili, "Köpekler bizi mahvetti, 26 tane yavrulayacak hayvanımızı telef etti, bir yıllık emeğimiz gitti. Ovada grup ve sürü halinde hayvanlara saldırıyorlar. Bir hafta önce de 2 Rus'a saldırmışlar. Atlarla gezenler gelmeseymiş, onları da benim hayvanlar gibi telef olacakmış. Bu sokak hayvanlarına kim sahip çıkacak, bize kim yardım edecek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #mersin haberler
        #Silifke İlçesi
        #başıboş köpek
        #sokak köpeği
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Habertürk Anasayfa