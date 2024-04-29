Köpeğinizin neden böyle davrandığını hiç merak ettiniz mi: İşte kafalarını yana yatırmalarının sebebi!

Araştırmada bu hareket daha iyi bir görüş alanı elde etmekle ilişkilendirilse de daha kısa burun çıkıntılı ya da daha düz bir yüze sahip köpeklerin ise yüzde 52’sinin benzer durumlarda başlarını yatırması, bu hareketin tetiklenmesinde farklı etkenlerin de söz konusu olabileceğini işaret ediyor.