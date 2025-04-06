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        Haberler Gündem Güncel Köpeğe işkenceye tutuklama | Son dakika haberleri

        Köpeğe işkenceye tutuklama

        Burdur'un Bucak ilçesinde köpeği aracının arkasında sürüklerken çekilen görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi sonrası gözaltına alınan R.P sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:34 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:34
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        Köpeğe işkenceye tutuklama
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        Bucak'ta yaşanan olay vicdanları sızlattı. Olay, 5 Nisan günü Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi Sazak Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 ET 547 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü, köpeği aracının arkasına bağlayarak yolda sürükledi. Bu anlar, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplaması üzerine Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu otomobilin sahibinin R.P. (50) olduğu belirlendi. R.P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        KÖPEĞİN DÜŞTÜĞÜNÜ GEÇ FARK ETMİŞ

        Gözaltına alınan R.P. İfadesinde, köpeği aracın bagaj kısmına iple bağlayarak koyduğunu, seyir halindeyken bagaj kapağının açılması sonucu köpeğin yola düştüğünü ve bunu geç fark ettiğini iddia etti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi'ne sevk edilen R.P. Sevk edildiği mahkemece 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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