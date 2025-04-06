Köpeğe işkenceye tutuklama

Bucak'ta yaşanan olay vicdanları sızlattı. Olay, 5 Nisan günü Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi Sazak Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 ET 547 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü, köpeği aracının arkasına bağlayarak yolda sürükledi. Bu anlar, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplaması üzerine Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu otomobilin sahibinin R.P. (50) olduğu belirlendi. R.P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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KÖPEĞİN DÜŞTÜĞÜNÜ GEÇ FARK ETMİŞ

Gözaltına alınan R.P. İfadesinde, köpeği aracın bagaj kısmına iple bağlayarak koyduğunu, seyir halindeyken bagaj kapağının açılması sonucu köpeğin yola düştüğünü ve bunu geç fark ettiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi'ne sevk edilen R.P. Sevk edildiği mahkemece 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.