Konyaspor'un yeni transferi Emmanuel Boateng imzayı attı
Konyaspor, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, bugün Ganalı Emmanuel Boateng'i renklerine bağladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen törende 2.5 yıllığına sözleşme imzalayan Emmanuel Boateng, en son İsveç ekibi Elfsborg formasını giydi.
Daha önce sırasıyla Hapoel Tel Aviv, Aduana Stars, WAFA SC, Feyenoord Fetteh ve Feyenoord Ghana takımlarında oynayan Emmanuel Boateng, yeşil-beyazlı ekipte 26 numaralı formayı giyecek.