Konyaspor'un yeni hocası İsmail Kartal

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Konyaspor yeni teknik direktörünü buldu.

Yeşil-beyazlı ekip, İsmail Kartal ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'umuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır." ifadeleri yer aldı.

Son olarak Rizespor'da görev alan İsmail Kartal, 28 maçta 1.14 puan ortalaması yakalamış ve 2020'nin Şubat ayında görevinden ayrılmıştı.