Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'la karşılaştı. Mücadele Konyaspor'un sahasındaki çalışmalar nedeniyle Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynandı.

22. dakikada Fenerbahçeli Enner Valencia, rakip takımdan Adil Demirbağ'a topsuz alanda yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Adil bu pozisyonda sarı kart gördü.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

54. dakikada ise Konyasporlu Adil Demirbağ, 2. sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

66. dakikada Muhammet Demir, soldan gelen ortaya kafa vurarak topu ağlara yolladı: 1-0.

Maçta başka gol olmayınca Konyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 7 puanla haftayı kapattı. Ligde henüz kalesinde gol görmeyen Konyaspor ise yenilmezliğini sürdürerek 8 puana yükseldi.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric (Dk. 63 Endri Çekiçi), Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 90+1 Cebrail Karayel), Rahmanovic (Dk. 58 Uğurcan Yazğılı), Muhammet Demir (Dk. 90+1 Ikpeazu)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk. 31 Serdar Dursun), Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Arao, Lincoln (Dk. 46 Osayi-Samuel), Emre Mor (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 71 Joao Pedro), Valencia

Gol: Dk. 65 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 22 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 54 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 88 Calvo, Dk. 90+4 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)

15. dakikada Konyaspor'da Bytyqi, sol kanattan taşıdığı topu, Fenerbahçe ceza sahası içindeki Muhammet Demir'e aktardı. Muhammet'in kontrol edemediği meşin yuvarlak auta çıktı.

33. dakikada Bytyqi, savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topla buluştu. Fenerbahçe ceza alanına giren Bytyqi'nin şutunda kaleci Altay, topu kontrol etti.

40. dakikada yeşil-beyazlı ekibin atağında, Soner Dikmen'in Fenerbahçe ceza sahasının solundan yaptığı ortada Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

50. dakikadaki Konyaspor atağında Bytyqi'nin sol kanattan Fenerbahçe kalesinin arka direğine doğru yaptığı ortada topla buluşan Muric'in şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı bloke etti.

55. dakikada Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in düşürülmesi sonucu ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Rossi'nin ceza alanı içine doğru yaptığı ortada iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

61. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan İrfan Can Kahveci'nin Konyaspor ceza sahası içine yaptığı ortada kale direğine yakın bölgede topla buluşan Rossi'nin şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

65. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada Fenerbahçe savunmasını geçen topa Muhammet Demir kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

90. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan Konyaspor ceza alanı içine yaptığı ortada iyi yükselen Joao Pedro'nun kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

90+6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Arao'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

Arabam.com Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.