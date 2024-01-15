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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor, Elfsborg'da oynayan Emmanuel Boateng'le anlaştı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor, Elfsborg'da oynayan Emmanuel Boateng'le anlaştı

        Konyaspor, İsveç ekibi Elfsborg'da forma giyen orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'le anlaştığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:40
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        Konyaspor Boateng'i açıkladı
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        Trendyol Süper Lig'in alt sıralarında yer alan Konyaspor, İsveç'in Allsvenskan Ligi ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Emmanuel Boateng'le anlaştığını KAP'a bildirdi.

        Konyaspor'un sosyal medyada yaptığı açıklamalarda, "Konyaspor'umuz, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için kulübü Elfsborg ile görüşmelere başlamıştır. Ganalı Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

        26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu daha önce Elfsborg, Hapoel Tel Aviv, Aduana Stars, WAFA SC ve Feyenoord Ghana takımlarında forma giydi. En son top koşturduğu Elfsborg takımında çıktığı 53 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans gösterdi.

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